Başakşehir, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı

İstanbul
İSRAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek 2 maç aradan sonra puan aldı.
7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yakın direk dibinde güçlükle topu kornere çeldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
16. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kemen kafayla ceza sahasına indirdi. Sağ çaprazdaki Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.
26. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Fayzullayev, meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in sağından ağlara gönderdi: 0-1
38. dakikada Shomurodov'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Fayzullayev, meşin yuvarlağı Gianniotis'in yanından ağlara göndermek istedi. Yunan file bekçisini geçen topu çizgi üzerinde Szalai, taça gönderdi.
43. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında savunma arkasına koşu yapan Winck'ten önce kalesini terk eden Muhammed topu ceza sahası ön çizgisi önünde engelledi. Yaşanan karambolde Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topa altıpas önündeki Baldursson vurdu. Çizgi üzerindeki Onur Bulut meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+4. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in ara pasıyla ceza sahasına giren Harit, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in altından filelerle buluşturdu: 0-2
Mücadelenin ilk yarısını RAMS Başakşehir 2-0 önde tamamladı.
46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diabate'nin şutunda kaleci Muhammed yakın direk dibinde topu kornere çeldi.
79. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Diabate'nin sağdan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Arous, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.
90+7. dakikada Başakşehir, maçın skorunu belirleyen golü attı. Kasımpaşa'nın çok adamla gol aradığı sırada Crespo'nun pasıyla santra noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzun süre topu süren Özbek futbolcu, ceza sahası önünde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3
Mücadele, konuk takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Başakşehir, 2 maç sonra kazandı
Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'deki iki maçlık galibiyet hasretini Kasımpaşa müsabakasıyla sonlandırdı.
Ligde son galibiyetini 11. haftada sahasında Kocaelispor karşısında alan Nuri Şahin'in öğrencileri, 12. haftada Gençlerbirliği'ne, 13. haftasında ise Trabzonspor'a mağlup oldu.
Kasımpaşa mücadelesini 3-1 kazanan Başakşehir, ligde 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.
Shomurodov, 10 gole ulaştı
Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Süper Lig'deki gol sayısını 10 çıkardı.
Haftaya Trabzonsporlu Paul Onuachu ile gol krallığı yarışının zirvesinde giren Shomurodov, Kasımpaşa ağlarına 1 gol gönderdi. 30 yaşındaki santrfor, toplam gol sayısını 10'a yükseltti. Shomurodov, Onuachu'nun haftayı 2 golle kapatmasının ardından gol krallığı yarışında ikinci sıraya düştü.
Başakşehir'de galibiyeti getiren gollerde imzası olan Abbosbek Fayzullayev ile Amine Harit ise turuncu-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, rekabetteki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı
Başakşehir, Kasımpaşa ile yaptığı son 11 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.
Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa ile yaptığı son 11 lig maçında 9. galibiyetini elde etti. Bu süreçte 2 de beraberlik alan Başakşehir, rakibine 3 puan vermedi.
Başakşehir, ayrıca lacivert-beyazlılara konuk olduğu son 7 maçı kazanarak iyi bir performans sergiledi.
Kasımpaşa, evinde galibiyet alamadı
Lacivert-beyazlı takım, bu sezon iç sahada yaptığı 7. maçtan da 3 puan çıkartamadı.
İstanbul temsilcisi, RAMS Başakşehir mücadelesine kadar sahasındaki 6 karşılaşmada üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Ligdeki 18 takım arasında iç sahada galibiyet alamayan tek takım olan Kasımpaşa, Başakşehir'i de mağlup edemeyerek taraftarı önündeki 3 puan hasretini dindiremedi.
Deplasmanda 7 maça çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle iç sahaya göre daha iyi bir performans sergiledi.
Selke ve Opoku, Fenerbahçe maçında yok
RAMS Başakşehir savunmasının önemli oyuncularından Davie Selke ile Jerome Opoku, 15. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa mücadelesine kadar Süper Lig'de 3 kez sarı kart gören Opoku, 55. dakikada hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ganalı stoper, ligin 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapılacak müsabaka öncesinde cezalı duruma düştü.
Santrfor Selke ise 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alman futbolcu da cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.
Kasımpaşa'da erken değişiklik
Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Şota Arveladze, sakatlık nedeniyle erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Cafu, 10. dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam etmeye çalışan Portekizli futbolcu, 14. dakikada topsuz alanda kendisini yere bırakarak oyundan çıkmak istedi.
Cafu'nun yerine Cem Üstündağ oyuna dahil oldu. Müsabakada 51 dakika süre alan Cem, 65. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
Nuri Şahin: "Bu galibiyet bize ilaç oldu"
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasında aldıkları 3 puanın kendilerine "ilaç" gibi geldiğini söyledi.
Nuri Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Şahin, "İlk yarı oyun tamamen istediğimiz gibi gelişti. Rakibin iki formasyonuna göre de hazırlanmıştık. Oyuncuları dörtlü savunmaya hazırladık ama beşli oynayabileceklerini görünce verdiğimiz taktiksel değişikliği çok iyi uyguladık. İlk yarıyı gayet iyi oynadık ve istediğimiz skoru aldık. İkinci yarı için aynısını söyleyemeyeceğim. Bu birkaç kez oldu. Bu konuda gelişmemiz lazım. Oyunumuzu 90 dakikaya yaydığımız zaman çok iyi bir takım olacağız. Bugün Kasımpaşa'yı gereksiz bir şekilde oyuna ortak ettik. Kırmızı karttan sonra ekstra efor sarf ettik. Neticesinde 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Bizim için çok önemliydi. Özellikle Trabzonspor maçındaki hayal kırıklığından sonra bu galibiyet bize ilaç oldu. Ancak gidecek çok uzun yolumuz, geliştirmemiz gereken çok şey var. İyi yoldayız. Biraz acı çekerek oluyor ama sonunda başaracağız." diye konuştu.
Galibiyeti getiren golleri atan Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev ve Amine Harit'in performansını değerlendiren genç teknik adam, "(Shomurodov) Bir futbolcu bu kadar iyi olmasının yanında mütevazı olması çok iyi. Hiçbir yıldız havası yok. Ne dersek yapmaya çalışıyor ve inanılmaz bir profesyonel. Aynı zamanda da çok mütevazı. Allah da gönlüne göre veriyor. Amine Harit'i son gün getirdik. Onun için yeni bir ülke. Zor bir geçiş süreci oldu. Fayzullayev ve Harit'in kalitesini biliyoruz. O yüzden Başakşehir'de oynuyorlar. İkisi de bizim için çok değerli. Maçın kaderini her an değiştirebilecek yetenekte oyuncular. Bugün maçı kazanmamızda bize katkı verdi. Fayzullayev biraz sakatlık yaşadı. En geç devre arasından sonra istediğimiz seviyeye tam olarak ulaşacaklar." ifadelerini kullandı.
Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ilk yarısında görülen kırmızı kartın ardından oyundan aldığı sırada kendisine tepki gösteren Deniz Türüç'ün kadroya alınmamasıyla ilgili, "Deniz'in kadroda olmaması teknik karar. Bugün Deniz'in aramızda olmaması benim kararımdı." dedi.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'in 15. haftasında sahalarında yapacakları Fenerbahçe maçı ve Davie Selke ile Jerome Opoku'nun cezalı duruma düşmesiyle ilgili şunları kaydetti:
"Fenerbahçe maçını henüz düşünmedim. Yarından sonra Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Böyle maçları takımım seviyor. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Bu durumlar için geniş bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Stoperde Hamza, Ba ya da Onur oynayacak. Opoku geçen hafta da yoktu. Sıkıntı yaşamadık. Selke yerine de Da Costa, Bertuğ ve Shomurodov var. Santrforda da elimiz sağlam. Hepsi yanımda olsa daha mutlu olurum ama elimizden bir şey gelmiyor."
Şota Arveladze: "Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçın ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.
Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rakiplerinin kaliteli bir takım olduğunu aktaran Arveladze, "Başakşehir, topa çok sahip olan bir takım. Bunun için önde baskı yapmaya çalıştık. Arkada alan bırakma riskini aldık. İlk yarıda çok pozisyon vermesek de devreye 2-0 geride girdik. İkinci yarı reaksiyon vererek maça döndük. Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık. Sonuçta kazanamadık. Rakip takımı tebrik ederim." diye konuştu.
Portekizli futbolcu Cafu'nun sakatlanarak 14. dakikada çıkmasının performanslarını etkilediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Cafu'nun yerine giren Cem'i 65. dakikada çıkarmam taktiksel bir şeydi. Onun performansıyla alakalı değildi. Haris ve Cafu gibi orta sahaların olmaması bizi etkiledi. Futbol bazen sizi zor durumda bırakabiliyor. İkinci yarı daha çok mücadele ettik. Karşımızda da kaliteli bir takım vardı. Girdikleri pozisyonlarda affetmediler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.