Spor, Futbol

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'yi 3+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

