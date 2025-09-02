Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Cerny, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cerny, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne girdi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.