Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Cerny, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti.

Metin Arslancan  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Cerny, sağlık kontrolünden geçti Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cerny, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne girdi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

