Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.
34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol attı.