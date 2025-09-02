Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol attı.

