Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
logo
Podcast, Epstein belgeleri

Epstein’in siyasete etkisi çözülecek mi?

Skandalın odağındaki Jeffrey Epstein, ABD’nin siyasetini kimin adına yönlendiriyordu? İsrail bağlantısı kurulmadan sadece adi bir suç örgütü olarak tarihe geçmesi engellenebilir mi? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Epstein’in siyasete etkisi çözülecek mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
