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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

DTÖ, Ukrayna'daki savaşın tarım ve gıda ürünlerinde fiyat artışına neden olmasından endişeli

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya-Ukrayna savaşının özellikle tarım ve gıda ürünleriyle enerji fiyatlarında artışa neden olması ve bunun halklar üzerinde olumsuz etki oluşturmasından endişe edildiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 02.03.2022
DTÖ, Ukrayna'daki savaşın tarım ve gıda ürünlerinde fiyat artışına neden olmasından endişeli

Cenevre

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, DTÖ olarak Ukrayna'daki trajediyi şaşkınlıkla izlediklerini vurguladı.

Ülkedeki krizin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması dileğinde bulunan Okonjo-Iweala, "Ancak bugün 7'inci gün ve devam eden acı ve can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Barışçıl ve hızlı bir çözüm olması için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Okonjo-Iweala, ülkedeki savaşın dünyadaki olumsuz etkilerine de dikkati çekerek, "Özellikle tarım ve gıda ürünleri ticareti ve enerji fiyatlarındaki artış, bunların halklar üzerindeki etkileri olmak üzere çatışmanın ticari sonuçlarından da endişe duyuyoruz." uyarısında bulundu.​​​​​​

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