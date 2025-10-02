Dolar
41.61
Euro
48.86
Altın
3,841.74
ETH/USDT
4,469.50
BTC/USDT
119,572.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna'nın deneyiminden yararlanma vurgusu öne çıktı

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesine ev sahipliği yapan Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı koyma konusunda edindiği tecrübeden faydalanılması gerektiğini vurguladı.

Selen Valente Rasquinho  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna'nın deneyiminden yararlanma vurgusu öne çıktı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Kopenhag

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesi, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin kapanışında Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Frederiksen, AB'nin, Ukrayna'nın üç yılı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle kazandığı deneyimden yararlanılması gerektiğinin altını çizerek "AB açısından, Ukrayna olmadan Avrupa'yı güvence altına almak için gereken kabiliyetleri oluşturmak imkansız." dedi.

Dondurulmuş varlıklar konusu

Zirvede Belçika'nın itiraz ettiği, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak tazminat kredisi konusuna da değinen Frederiksen, "Dün zorlu bir görüşme yaptık. Çok verimliydi de. Sorulması ve cevaplanması gereken bazı teknik sorular var ancak bir yol bulabileceğimizden oldukça eminim. Rusya'nın Ukrayna'ya verilen zararı karşılaması adil olur." değerlendirmesini yaptı.

Frederiksen, şöyle devam etti:

"Bir finansman yolu bulmamız gerektiği çok açık ve eğer bu tazminatla gerçekleşmezse, bu kadar etkili başka bir fikir duymadım. Belçika hükümetinin bunu çok zor bulduğunu biliyorum ancak umudum ve inancım şu ki destek görecek bir çözüm bulabileceğiz."

Dron duvarı girişimine destek çağrısı

Zelenskiy de son günlerde AB ülkelerinin hava sahalarında görülen Rus dronlarına değinerek, "Avrupalıların, artan dron tehdidine karşı yeterli bir şekilde karşılık verme konusunda kararlı olduklarına inanıyoruz. Rus dronları çok ileri gitti." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin dronlara karşı koymak için başlatılacak "dron duvarı" girişimine deneyimiyle öncülük edeceğini belirten Zelenskiy, "Bugün, katılabilecek ortaklarla görüştük ve yeni destek bekliyoruz." dedi.

Avrupa Siyasi Topluluğu

Temelleri, AB'nin o zamanki dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifi üzerine 2022'deki Avrupa Günü'nde atılan AST, Avrupa'da AB dışındaki ülkeleri de içeren daha geniş bir istişare platformu olarak işlev görüyor.

Türkiye, 6'ncı zirveye katılım göstermişti ancak davetli olduğu 7'nci zirvede yer almadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Benzer haberler

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna'nın deneyiminden yararlanma vurgusu öne çıktı

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna'nın deneyiminden yararlanma vurgusu öne çıktı

Rusya ile Ukrayna karşılıklı 185 esir asker ve 20 sivil takası yaptı

Zelenskiy: Rusya, hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır
Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhakının üstünden 3 yıl geçti

Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhakının üstünden 3 yıl geçti
Danimarka'daki havalimanlarında yeniden dronlar görüldü

Danimarka'daki havalimanlarında yeniden dronlar görüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet