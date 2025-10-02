Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna'nın deneyiminden yararlanma vurgusu öne çıktı
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesine ev sahipliği yapan Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı koyma konusunda edindiği tecrübeden faydalanılması gerektiğini vurguladı.
Kopenhag
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesi, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin kapanışında Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.
Frederiksen, AB'nin, Ukrayna'nın üç yılı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle kazandığı deneyimden yararlanılması gerektiğinin altını çizerek "AB açısından, Ukrayna olmadan Avrupa'yı güvence altına almak için gereken kabiliyetleri oluşturmak imkansız." dedi.
Dondurulmuş varlıklar konusu
Zirvede Belçika'nın itiraz ettiği, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak tazminat kredisi konusuna da değinen Frederiksen, "Dün zorlu bir görüşme yaptık. Çok verimliydi de. Sorulması ve cevaplanması gereken bazı teknik sorular var ancak bir yol bulabileceğimizden oldukça eminim. Rusya'nın Ukrayna'ya verilen zararı karşılaması adil olur." değerlendirmesini yaptı.
Frederiksen, şöyle devam etti:
"Bir finansman yolu bulmamız gerektiği çok açık ve eğer bu tazminatla gerçekleşmezse, bu kadar etkili başka bir fikir duymadım. Belçika hükümetinin bunu çok zor bulduğunu biliyorum ancak umudum ve inancım şu ki destek görecek bir çözüm bulabileceğiz."
Dron duvarı girişimine destek çağrısı
Zelenskiy de son günlerde AB ülkelerinin hava sahalarında görülen Rus dronlarına değinerek, "Avrupalıların, artan dron tehdidine karşı yeterli bir şekilde karşılık verme konusunda kararlı olduklarına inanıyoruz. Rus dronları çok ileri gitti." ifadelerini kullandı.
Ülkesinin dronlara karşı koymak için başlatılacak "dron duvarı" girişimine deneyimiyle öncülük edeceğini belirten Zelenskiy, "Bugün, katılabilecek ortaklarla görüştük ve yeni destek bekliyoruz." dedi.
Avrupa Siyasi Topluluğu
Temelleri, AB'nin o zamanki dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifi üzerine 2022'deki Avrupa Günü'nde atılan AST, Avrupa'da AB dışındaki ülkeleri de içeren daha geniş bir istişare platformu olarak işlev görüyor.
Türkiye, 6'ncı zirveye katılım göstermişti ancak davetli olduğu 7'nci zirvede yer almadı.