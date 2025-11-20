Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde azaldı
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 geriledi.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.
Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 düştü.
AB'de ise inşaat üretimi eylülde önceki aya kıyasla değişmezken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.
AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 16,3 ile Macaristan’da, yüzde 7,7 ile Romanya’da ve yüzde 5 ile Slovenya’da belirlendi.
En fazla düşüş ise yüzde 3,3 ile Çekya’da, yüzde 1,5 ile İspanya’da ve yüzde 1,3 ile Fransa’da ölçüldü.
İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya'da yüzde 25,7, Slovakya'da yüzde 18,7 ve Macaristan'da yüzde 15,1 artarken İspanya'da yüzde 4,8, Avusturya'da yüzde 3,1 ve Almanya'da yüzde 2,2 geriledi.