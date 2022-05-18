Dolar
15.95
Euro
16.79
Altın
1,812.78
ETH/USDT
2,004.90
BTC/USDT
29,560.00
BIST 100
2,406.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kuşatma altındaki Mariupol’de Azovistal fabrikasında kalan askerlerin eşleri ve annelerini partisinin genel merkezinde kabul ediyor
logo
Dünya

Zelenskiy: Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacaklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 18.05.2022
Zelenskiy: Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız

Kiev

Zelenskiy, Kırım Tatar Türklerinin, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla, öz yurtlarından bir gecede koparılarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edilişinin 78. yılı dolayısıyla Telegram hesabından paylaşımda bulundu.

Stalin'in kararıyla 18 Mayıs 1944'te öz yurtlarından Kırım Tatar Türklerini sürgün eden katillerin, o ailelerin Kırım'a geri dönemeyeceğini düşündüklerini ama Ukrayna'da bugün bağımsızlık için mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Ukrayna'yı işgal etmeye ve hayatımızı mahvetmeye çalışan halkın mevcut cellatları da başarılı olacaklarına ve hayatta kalamayacağımıza inanıyorlardı. Ama ayakta kaldık ve evimizin her köşesine dönmek için çaba sarf ediyoruz ve döneceğiz. Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız."

"İnsanları yok eden bir felaket"

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk da yaptığı açıklamada, 1944'te Kırım'da yaşananları "insanları yok eden bir felaket" olarak değerlendirdi.

Kırım Tatar halkının trajedisinin kurbanlarını andıklarını dile getiren Stefançuk, Kırım'ın Ukrayna'nın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi.

Stefançuk, "Sanki çok zaman geçmiş ve tüm felaketler sona ermiş gibiydi. Ancak Kırım'ın işgalinden sonra Rusya, Kırım Tatarlarına karşı zulme yeniden başladı. Yani yine bir bavul, yine bir tren istasyonu, yine bir belirsizliğe doğru bir bilet. Hepsi Kremlin yüzünden." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı

Benzer haberler

İsrail, Ukrayna'ya kask ve çelik yelek gönderdi

İsrail, Ukrayna'ya kask ve çelik yelek gönderdi

Belçika, Ukrayna'ya tarihi geçmek üzere olan tıbbi malzeme göndermeyi denedi

Zelenskiy: Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız

AB, Ukrayna'ya 9 milyar avro destek sağlayacak

AB, Ukrayna'ya 9 milyar avro destek sağlayacak
AB, savunma harcamaları için ortak mekanizma planlıyor

AB, savunma harcamaları için ortak mekanizma planlıyor
Ukrayna’nın Kuhari köyü sakinleri: Köyümüzü savaş sonrası yeniden inşa edeceğiz

Ukrayna’nın Kuhari köyü sakinleri: Köyümüzü savaş sonrası yeniden inşa edeceğiz