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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır." dedi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 14.04.2022
Zelenskiy: Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalı

Kiev

Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı petrol ambargosu uygulaması gerektiğini belirterek, "Avrupa, Avrupa'nın tüm Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkça göstermelidir. Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

Rus birliklerinin doğu ve güney yönlerinde hareketliliği güçlendirdiğini, füze ve topçu saldırılarını sürdürdüğünü, yeni askeri teçhizatlar getirdiğini ve yedeklerini hazırladığını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca güneydeki Ukraynalıları da kendi ordularına almaya çalıştığını savundu.

Zelenskiy, ülkenin doğu ve güneyinde Rus ordusunun gözlenen hareketliliğinin onların güvensizliklerini ortaya koyduğunu değerlendirerek, "İşgalcilerin tüm bu sıcak hareketliliği her şeyden önce onların güvensizliklerini gösteriyor" dedi.

Eski Sovyet döneminden kalma önemli sayıdaki askeri araç rezervine ve askere sahip Rus ordusunun Ukrayna'yı "kırabilecek" güce sahip olduğuna Rus askerlerinin kendilerinin bile şüphe ettiğini kaydeden Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Peki, tüm şüpheleri haklı çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Cephede savaşan ve Rus askerlerine Ukrayna'ya karşı bu savaşın sadece Rusya'nın stratejik kaybıyla sona erebileceği fikrini benimseten tüm savunucularımıza minnettarım. Er ya da geç, ya Rusya yönetimi gerçekten barış arayacak ya da bu savaşın bir sonucu olarak Rusya, uluslararası arenayı sonsuza dek terk edecek."

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