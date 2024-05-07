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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus istihbaratının, Zelenskiy ve üst düzey yetkililere suikast planını engelledik

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ülkenin üst düzey askeri ve siyasi yetkililerine suikast planını bozduklarını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Ukrayna: Rus istihbaratının, Zelenskiy ve üst düzey yetkililere suikast planını engelledik

Kiev

SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile diğer üst düzey askeri ve siyasi yetkililere suikast hazırlığı yapan FSB'nin ajanlar ağını ortaya çıkardıkları belirtildi.

SBU müfettişlerinin, Rusya'nın Zelenskiy ve ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik suikast planını bozduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Ukrayna Devlet Koruma Servisinden 2 albayın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, albayların, Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdığı böylece Rus istihbaratının, "Zelenskiy'i ortadan kaldırmak için aktif olarak planlar geliştirdiği" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"FSB'nin istihbarat ağının görevlerinden biri de Devlet Başkanı'nın güvenlik birimine yakın askerler arasında Zelenskiy'i rehin alabilecek ve ardından öldürebilecek failler bulmaktı. Düşman, SBU Başkanı Vasıl Malyuk, Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kiril Budanov'u ve diğer üst düzey yetkilileri de ortadan kaldırmayı planlıyordu."

SBU Başkanı Malyuk da yaptığı açıklamada, düzenledikleri özel operasyondan sınırlı sayıda kişinin haberi olduğunu ve süreci bizzat kendisi yönettiğini vurgulayarak, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yemin töreni için bir hediye olması beklenen terör saldırısı aslında Rusya Federal Güvenlik Servisinin bir başarısızlığı oldu. Ancak düşmanın güçlü ve deneyimli olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini unutmamalıyız. Her hainin hak ettiği cezayı almasını sağlamak için aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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