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Dünya

AB, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Başsözcüsü Paula Pinho, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmanın AB'ye aday ülkenin katılım sürecinin önünde engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.

Selen Valente Rasquinho  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
AB, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Brüksel

Pinho, günlük basın toplantısında, ABD ile Ukrayna arasında dün varılan ekonomik ortaklık anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Pinho, "Anlaşma Ukrayna ve AB'nin katılım sürecini dikkate alıyor, ki bu açıkça çok önemli bir husus." dedi.

Sözcü, anlaşmanın ileride aday ülkelerden Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecine olumsuz etki yapmayacak olması anlamına geldiğini, böylece Kiev yönetiminin bu yöndeki endişesinin ortadan kalktığını ifade etti.

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ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.

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