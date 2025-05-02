Arjantin'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Arjantin'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bolivar
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.
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Arjantin basınına göre, depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinin (SENAPRED) X hesabından yapılan açıklamada, tsunami tehdidi nedeniyle Antarktika ve Magallanes bölgelerinin sahil kentlerinde ihtiyati önlem olarak tahliye uyarısı verildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.