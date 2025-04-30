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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: ABD ile nadir toprak elementleri anlaşması 24 saat içinde imzalanabilir

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkesi ile ABD arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Ukrayna: ABD ile nadir toprak elementleri anlaşması 24 saat içinde imzalanabilir Fotoğraf: Viacheslav Ratynskyi/AA

Kiev

Şmigal, Ukrayna'daki 1+1 televizyon kanalında katıldığı canlı yayın programında yaptığı konuşmada, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecini değerlendirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'nun konuyla ilgili görüşmeler için ABD'ye gittiğini belirten Şmigal, "Amerikalı meslektaşlarımızla son detayları şimdiden netleştiriyoruz. Tüm son detaylar netleştiğinde, yakın gelecekte, umarım önümüzdeki 24 saat içinde anlaşma imzalanır ve ilk adımı atarız." dedi.

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Şmigal, "Anlaşma imzalanmadan önce Ukrayna'ya verilen hiçbir borç, hiçbir yardım bu anlaşmanın konusu değildir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Şmigal ayrıca, ABD ile imzalanması beklenen anlaşmanın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonu sürecine aykırı olan maddeleri içermediğini kaydetti.

Söz konusu anlaşmaya göre Ukrayna için bir "Yatırım Fonu"nun kurulacağını hatırlatan Şmigal, bu çerçevede daha sonra iki teknik anlaşmanın daha imzalanması gerekeceğini aktardı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Ukrayna: Rusya 60-90 günlük ateşkese hazırsa biz de hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 60 veya 90 günlük geçici ateşkese hazır olması durumunda, kendilerinin de buna hazır olacağını belirtti.

Sybiha, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik geçici ateşkesin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünde, 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiğini hatırlatan Sybiha şunları kaydetti:

"Ukrayna olarak Rusya'nın, sadece 'barışçıl popülizm' veya 9 Mayıs geçit töreni uğruna kısa süreli bir propaganda ateşkesine değil de zorlu bir barış yoluna gerçekten hazır olduğunu gördüğümüz anda, her türlü formatta barış müzakerelerine hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz."

Rusya'nın, en az 30 günlük ateşkesi kabul ederek barış müzakeresine katılmaya istekli olduğunu gösterebileceğini savunan Sybiha,"Rusya 60-90 günlük ateşkese hazırsa biz de hazırız." ifadelerini kullandı.

Sybiha mesajında, "Ateş kesildiğinde, barışı getirecek herhangi bir formatta müzakereler başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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