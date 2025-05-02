Dolar
38.53
Euro
43.72
Altın
3,260.40
ETH/USDT
1,820.50
BTC/USDT
96,545.00
BIST 100
9,122.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2025 KKTC, eski Ercan Havalimanı’nda devam ediyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı

Kiev

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya kentine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Fedorov, saldırı nedeniyle biri 13 yaşındaki çocuk 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeye gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapıkule'de X-ray taraması yapılan otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kurum'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin paylaşım
Erzurum ve çevreleri için "sarı kod"lu kuvvetli sağanak uyarısı
Ülke genelindeki denetimlerde 21 göçmen kaçakçısı ve 547 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı

Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ülkesine 100'den fazla İHA ile saldırdığını belirtti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'dan, "Ukrayna'nın güvenliğini Avrupa üstlensin" mesajı

Trump, ilk 100 gününde ticaret savaşlarını kazanma, Rusya-Ukrayna ve Gazze ateşkesi gibi hedeflerine ulaşamadı

Trump, ilk 100 gününde ticaret savaşlarını kazanma, Rusya-Ukrayna ve Gazze ateşkesi gibi hedeflerine ulaşamadı
Nadir toprak elementleri klasik enerji jeopolitiğini nasıl dönüştürüyor?

Nadir toprak elementleri klasik enerji jeopolitiğini nasıl dönüştürüyor?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta ateşkes ilan etmesini değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta ateşkes ilan etmesini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet