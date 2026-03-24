Dolar
44.35
Euro
51.55
Altın
4,474.35
ETH/USDT
2,149.00
BTC/USDT
70,282.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya son bir günde 1000'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna, Rus ordusunun, son bir gün içerisinde ülkeye yönelik hava saldırılarında 1000'e yakın silahlı insansız hava aracı (İHA) kullandığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

Kiev

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bugün yerel saatle 09.00'dan 18.00'e kadar Ukrayna'ya yönelik 556 silahlı İHA kullanarak hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu süreçte fırlattığı İHA'lardan 541'nin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan İHA'ların ise 15 noktaya isabet ettiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Rusya'nın dün akşam ve bu gece ayrıca Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 392 İHA ve 34 füze kullandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, 23 Mart 2026 saat 18.00 ile 24 Mart 2026 saat 18.00 arasındaki gece saldırısını da hesaba katarsak, düşman yaklaşık 1000 adet 'Şahed', 'Gerbera' ve diğer tipten insansız hava aracı kullandı."

Gece yapılan saldırılarda 4 kişi ölmüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu gece ağırlıklı olarak Zaporijya, Sumi, Poltava ve Harkiv bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Ülke genelinde saldırılar nedeniyle toplam 11 bölgede hasarın meydana geldiğini belirten Zelenskiy, "Mevcut bilgilere göre, saldırı sırasında maalesef 4 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Katar'da şehit olan binbaşı Taştekin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedarikini görüşmek üzere bugün İngiltere'ye gidecek

Benzer haberler

Zelenskiy: Rusya bir haftada yaklaşık 1550 İHA ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile saldırdı

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi konusunda ABD ile istişarelerin sürdüğünü belirtti

Zelenskiy, müzakerelerin yakında devam edebileceğine yönelik ABD'den "sinyaller" aldıklarını belirtti

Zelenskiy, müzakerelerin yakında devam edebileceğine yönelik ABD'den "sinyaller" aldıklarını belirtti
Ukrayna: Rusya, Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine 211 İHA ile saldırılar düzenledi

Ukrayna: Rusya, Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine 211 İHA ile saldırılar düzenledi
Rusya’nın Kırım’ı ilhakının üzerinden 12 yıl geçti

Rusya’nın Kırım’ı ilhakının üzerinden 12 yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet