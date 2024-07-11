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Dünya

Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "kesin kolaylaştırıcı" rolü oynadığı iddiasını reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ülkesinin NATO bildirgesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kesin olarak kolaylaştırıcısı" olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "kesin kolaylaştırıcı" rolü oynadığı iddiasını reddetti

İstanbul

Günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Lin, "Çin, NATO'yu ülkemizin iç siyasetine karışmamaya, imajını lekelememeye ve Avrupa'da kargaşa yarattıktan sonra Asya-Pasifik'te de kaos oluşturmamaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Lin, "NATO'nun Ukrayna konusunda 'Çin'in sorumluluğu propagandası' mantıksız ve kötü niyetlidir." diye konuştu.

Ülkesinin Ukrayna konusunda "adil ve objektif duruşu" olduğunu belirten Lin, NATO'nun "sözde güvenliğinin" diğer ülkelerin güvenliği pahasına sağlandığını söyledi.

ABD'de yapılan 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

Bildirgede, Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarının "kesin olarak kolaylaştırıcısı" şeklinde nitelendirilirken, Pekin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar yaratmaya devam ettiği belirtilmişti.

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