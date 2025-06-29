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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu, 61 füze ve 477 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 61 füze ve 477 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Ukrayna: Rus ordusu, 61 füze ve 477 İHA ile saldırı düzenledi

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

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Açıklamada, Rusların bu saldırıda balistik, seyir ve uçaksavar güdümlüler olmak üzere 61 füze ve 477 İHA kullandığı kaydedildi.

Hava savunma kuvvetlerince, 39 füze ile 249 İHA'nın imha edildiği, 226 İHA'nın yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Düşen F-16'nın pilotunun öldüğü açıklandı

Rusya'nın düzenlediği hava saldırısını önlemek için Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının görev uçuşları yaptığı ifade edildi.

Bir F-16 savaş uçağının saldırı sırasında hasar aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Maalesef bugün bir acı kaybımız daha var. Bu gece, yoğun bir düşman hava saldırısını püskürtürken 1993 doğumlu birinci sınıf bir pilot Yarbay Maksim Ustimenko, F-16 uçağında hayatını kaybetti. Pilot, uçaktaki tüm silah kompleksini kullandı, 7 hava hedefini düşürdü. Son saldırı sırasında uçağı hasar gördü ve irtifa kaybetmeye başladı. Maksim Ustimenko, mümkün olan her şeyi yaptı, uçağı yerleşim yerinden uzaklaştırdı ancak (kendini) fırlatmaya vakti olmadı. Bir kahraman gibi hayatını kaybetti."

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın hava saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik sadece son bir haftada 114'ten fazla füze, 1270'in üzerinde İHA ve yaklaşık 1100 hava bombası fırlattığını ifade etti.

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, dünyanın barış çağrılarına rağmen savaşmaya devam edeceğine uzun zaman önce karar vermişti." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sona ermesi gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna'nın hava sahasının korunması için ABD ve Avrupa'dan desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Ukrayna'nın Çerkassi Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Igor Taburets da yaptığı açıklamada, Rusların bölgedeki Smela şehrine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Taburets, saldırıda 6 kişinin yaralandığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

İvano-Frankivsk bölgesinde de bir kadının saldırılarda yaralandığı kaydedildi.

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