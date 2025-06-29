Pekin, ülkelerin ABD ile Çin'in çıkarlarını zedeleyecek tarife anlaşmaları yapmasına karşı
Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında müzakere yürüttüğü ülkelerin, Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapmasına karşı olduğunu bildirdi.
Pekin
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" olarak adlandırdığı tarife artışlarının tipik bir "tek taraflı zorbalık" örneği olduğu, çok taraflı ticaret sistemine ve uluslararası ticaret düzenine zarar verdiği belirtildi.
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Ülkelerin ABD ile ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını eşit istişare yoluyla çözmesinden memnun olunacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapılmasına karşı çıkılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Çin, herhangi bir tarafın sözde tarife indirimleri karşılığında çıkarları pahasına anlaşmaya varmasına karşıdır." denildi.
Açıklamada, Çin'in böyle bir durumu kabul etmeyeceği, meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı tedbirler alacağı vurgulandı.
Bir ülkenin ancak kendi ilkeli tavrını savunarak, haklarını ve çıkarlarını savunabileceği vurgulanan açıklamada, ülkelere "eşitlikten ve adaletten yana olma", "tarihin doğru tarafında yer alma" ve "çok taraflı ticaret sistemini savunma" çağrısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.