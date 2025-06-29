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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu” kapanış programında konuşuyor.
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Dünya

ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının düşürülmesi adına bir kez daha çağrıda bulundu.

Emirhan Demir  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi

Ankara

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarına yönelik açıklama yaptı.

"Savaş kahramanı" olarak nitelediği Netanyahu'ya İsrail'de yapılanların "korkunç" olduğunu savunan Trump, onun, İran'ın nükleer tehdidinin "başarıyla" bertaraf edilmesi konusunda "ABD ile iyi bir işbirliği yaptığını" ve iki ülkeyi "zafere taşıdığını" belirtti.

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Trump, "İsrail'in Başbakanı nasıl olur da hiçbir neden olmaksızın tüm gün mahkeme salonunda oturmaya zorlanabilir? Bu siyasi bir cadı avı, bana yöneltilen cadı avına çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun, Hamas ile esirler konusunda müzakere sürecinde olduğunu aktaran Trump, bunun hem İran hem de Hamas müzakerelerini aksatacağını savundu.

Trump, "Kontrolden çıkan savcıların Binyamin Netanyahu'ya yaptıkları tam bir delilik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin "İsrail'i korumak ve desteklemek için yılda milyarlarca dolar harcadığını" belirten Trump, davaların düşürülmesi çağırısı yaptı.

Trump'tan "Gazze'deki anlaşmayı yapın" paylaşımı

Ayrıca Trump, aynı platformdan "Gazze'deki anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin." şeklinde bir paylaşım da yaptı.

Trump, 26 Ocak'ta da Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarını "cadı avı" olarak nitelendirmiş, davanın derhal iptal edilmesini talep etmişti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

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