Dünya

İsrailli Bakan Ben-Gvir, Cenin'de teslim olan 2 Filistinlinin infazını savunmayı sürdürdü

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinlinin yakın mesafeden ateş açılarak infaz edilmesini savunmayı sürdürdü.

Faruk Hanedar  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Kudüs

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail bölge karargahında olduğunu söylediği bir video paylaştı.

İsrail askerlerini "cesaretlendirmek ve kucaklamak" için söz konusu karargaha gittiğini söyleyen aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürdükten sonra sorguya çekilmesine neden olduğunu ileri sürdüğü prosedürü sona erdirmeleri gerektiğini ve bahsi geçen prosedürün çarpık olduğunu savundu.

İsrail ordusunun Cenin kentinde bir evi kuşattığı ve evden ellerini yukarı kaldırarak çıkan 2 Filistinliyi, yakın mesafeden ateş açarak infaz ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, görüntülerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa (37) olduğunu ve naaşlarının da alıkonulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğrularken, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığını" ileri sürmüş ve saldırının incelendiğini kaydetmişti.

Ben-Gvir ise dün yaptığı açıklamada, Cenin'de 2 Filistinlinin yakın mesafeden ateş açılarak infaz edilmesini desteklediğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Ben-Gvir'in, infazı desteklemesine tepki göstererek, bunun kınanması gerektiğini kaydetmişti.

