Dolar
44.29
Euro
51.15
Altın
4,581.49
ETH/USDT
2,110.20
BTC/USDT
69,237.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, müzakerelerin yakında devam edebileceğine yönelik ABD'den "sinyaller" aldıklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafından, savaşın sona ermesine yönelik müzakere sürecinin yakında devam edebileceği konusunda "sinyaller" aldıklarını söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Kiev

Zelenskiy, Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne çevrim içi bağlanarak, katılımcılara hitaben konuşma yaptı.

Ülkesinin AB ile entegrasyon süreci için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'nın Avrupa'da olacağını ve bunun engellenemeyeceğini açıkça anlamalı ve gerçekten hissetmelidir." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği için net tarih belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Net bir tarih belirlenirse bu, Rusya'nın katılımımızı hiçbir şekilde engelleyemeyeceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Müttefiklerin, ülkesine yönelik devam eden Rus hava saldırılarından korunması için Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi'ne (PURL) katkıda bulunmayı sürdürmelerinin önemini vurgulayan Zelenskiy, "Patriot (hava savunma) sistemi için füzeleri tedarik etmek amacıyla her fırsatı değerlendirmeye devam etmeliyiz. İşte bu yüzden PURL programı faydalıdır." diye konuştu.

Zelenskiy konuşmasında, savaşın sona erdirilmesi için bu yılın başında Rusya-ABD-Ukrayna arasında başlatılan üçlü müzakereler sürecine de değindi.

Müzakerelerin devam edebileceğine yönelik bilgiler aldıklarını dile getiren Zelenskiy, "ABD tarafından, görüşmelerin yakında devam edebileceğine dair son birkaç gündür sinyaller alıyoruz." dedi.

AB'den Ukrayna'ya 2026-2027 için sağlanmasına karar verilen 90 milyar avroluk destek sürecinin henüz başlamadığını, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesinin de engellendiğini, ayrıca ABD'nin Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları kısmen kaldırdığını ifade eden Zelenskiy, "Rusların, bu müzakerelerde pozisyonlarının önemli ölçüde güçlendiği hissine kapılmamalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet