Ukrayna: Rusya, Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine 211 İHA ile saldırılar düzenledi
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine yönelik 211 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediği bildirildi. Öte yandan, Rusya ise, Moskova bölgesinde Ukrayna'ya ait 250 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kiev/Moskova
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.
Rus ordusunun saldırılarda, "Şahed", "İtalmas" ve "Gerbera" tipi 211 silahlı İHA kullandığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 194 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Kalan İHA'ların Ukrayna genelinde 10 noktaya isabet ettiği bildirilen açıklamada, saldırıların ağırlıklı olarak Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun kente yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.
Kentteki hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve patlama seslerinin duyulduğunu kaydeden Kliçko, "Başkentin tam merkezine İHA parçası düştü." ifadesini kullandı.
Yerel sosyal medya hesaplarındaki görüntülerde, bir İHA parçasının, Kiev'in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'na isabet ettiği anlar yer aldı.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamaya göre, İHA saldırılarında ülke genelinde 4 kişi yaralandı.
Rusya: Moskova bölgesinde son 48 saatte Ukrayna'ya ait 250 İHA'yı etkisiz hale getirdik
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından Ukrayna'nın İHA saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Savunma Bakanlığının saldırıların püskürtülmesine yönelik etkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Sobyanin, "Son 48 saatte bölgede Moskova'ya doğru ilerleyen 250 İHA, hava savunma ekipleri tarafından imha edildi." ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 23.00'ten bugün 08.00'e kadar 145 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerin üzerinde yok edildiği, 53'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü bildirildi.
Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki sanayi fabrikasının hasar gördüğünü, tesisteki üretim sürecinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.