Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya bu hafta 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 İHA ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, son bir haftada ülkesine yönelik 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili, Dmitri Chirciu  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Kiev/Moskova

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun bu süreçte ülkesine 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 İHA fırlattığını belirten Zelenskiy, "Bu füzelerin her biri, yaptırımları aşmak için Rusya'ya tedarik edilen en az 60 yabancı bileşeni içeriyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, "Eğer dünya, Avrupa ve Orta Doğu'da aynı anda balistik saldırılara karşı hava sahasını kapatacak yeterli hava savunma araçlarına sahip değilse, Rusların elinden, fabrikalarında füze üretme imkanını almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya bu gece 97 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rus ordusunun bu gece, "Şahed" ile "İtalmas" ve "Gerbera" tipi toplam 97 İHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava savunma kuvvetlerince 90 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan İHA'ların 5 noktaya isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Çernigiv bölgesine yönelik İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya: Ukrayna'ya ait 170 İHA'yı Moskova ve çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Dün yerel saatle 21.00'den bugün 07.00'ye kadar 170 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığı bilgisini paylaştı.

Diğer yandan, başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı kentlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

