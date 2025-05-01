Dolar
38.45
Euro
43.53
Altın
3,216.21
ETH/USDT
1,848.50
BTC/USDT
96,588.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının detaylarını paylaştı

Beyaz Saray, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasıyla Ukrayna'daki doğal kaynak projelerinden elde edilen imtiyaz ücretleri, lisans gelirleri ve benzeri ödemelerin yüzde 50'sinin kurulacak fona aktarılacağını bildirdi.

Dilara Zengin Okay, Davit Kachkachishvili  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Beyaz Saray, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının detaylarını paylaştı

Washington DC/Kiev

Beyaz Saray, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasına yönelik dün imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, anlaşmanın Ukrayna'nın yeniden inşası ve uzun vadeli ekonomik başarısı için türünün ilk örneği olan bir ortaklığı başlattığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu ortaklığın ABD'nin Ukrayna için özgür, barışçıl ve egemen bir gelecek sağlamaya ekonomik olarak da katkı sunduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, anlaşmanın uzun vadeli yeniden yapılanma ve modernizasyon için ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceği kaydedildi.

Açıklamada, ortaklık kapsamında Ukrayna'daki doğal kaynak projelerinden elde edilen imtiyaz ücretleri, lisans gelirleri ve benzeri ödemelerin yüzde 50'sinin aktarılacağı bir fon kurulacağı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmayı değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ABD ile Ukrayna arasındaki "Ekonomik Ortaklık" anlaşmasının imzalanması hakkında konuştu.

Anlaşmanın bugün başkent Washington'da imzalandığını hatırlatan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma orada (ABD'de), imzalandı ve onaylanması için Ukrayna Parlamentosuna gönderilecek. Anlaşmada herhangi bir gecikmenin olmamasını sağlamakla ilgileniyoruz."

Zelenskiy, anlaşma metninin daha önce birkaç kez değiştiğini belirterek "Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna'ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor." diye konuştu.​​​​​​​

Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere geçen hafta gittiği Vatikan'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğinde bu anlaşma hakkında da sohbet ettiklerini aktaran Zelenskiy, "Aslında şu anda Vatikan toplantısının ilk sonucunu aldık, bu da onu gerçekten tarihi kılıyor." dedi.

Zelenskiy, Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdiği görüşmeden "diğer sonuçları da merakla beklediklerini" ifade etti.

Doğal kaynak projeleri, mineraller, hidrokarbonlar ve ilgili altyapı projelerini içerecek

Söz konusu kaynağın, Ukrayna'da yeni projelere yatırılacağı ve bunların hem Amerikan hem de Ukrayna halkı için uzun vadeli getiriler sağlayacağı belirtilen açıklamada, fonun Ukrayna'da ekonomik büyüme, istihdam ve kalkınma öncelikleri için kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, fonun 3 Ukraynalı ve 3 Amerikalı üyeden oluşan eşit temsilli yönetim kurulu tarafından yönetileceği ve kararların ortak bir süreçle alınacağı belirtildi.

Doğal kaynak projelerinin mineraller, hidrokarbonlar ve bunlarla ilişkili altyapı geliştirme projelerini içereceği kaydedilen açıklamada, ABD'nin bu kaynakları kendi adına edinmeye karar vermesi halinde bunları satın almak ya da kimin satın alacağını belirlemek konusunda öncelik hakkına sahip olacağı kaydedildi.

Öte yandan üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, dün imzalanan anlaşmanın iki ay önce imzalanacak olandan çok daha kapsamlı olduğunu söyledi. Yetkili, Ukrayna parlamentosunun anlaşmayı "bir hafta içinde" onaylamasının beklendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum: Bu yıl sonuna geldiğimizde 453 bin yeni yuva ve iş yerimizin tamamını teslim etmiş olacağız
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, dini özgürlükler komisyonu kuruyor

ABD Başkanı Trump, dini özgürlükler komisyonu kuruyor

Beyaz Saray, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının detaylarını paylaştı

İsrailli uzmana göre, İsrail, İran'la nükleer anlaşmanın "iyi" ve ABD garantörlüğünde olmasını istiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
İran ile ABD arasında 3 Mayıs'ta yapılacak nükleer görüşme ertelendi

İran ile ABD arasında 3 Mayıs'ta yapılacak nükleer görüşme ertelendi
ABD'de yargıç, Apple'ın antitröst davasında ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiğine hükmetti

ABD'de yargıç, Apple'ın antitröst davasında ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiğine hükmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet