Ekonomi

Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolarlık hedef için yeni strateji geliyor

Türkiye ile ABD, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda özellikle beyaz eşya, tekstil, otomotiv, turizm, teknoloji, nükleer gibi stratejik sektörlerde ortaklıkları geliştirmek için güncel yol haritası oluşturma çalışmalarına başladı.

Seda Tolmaç  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolarlık hedef için yeni strateji geliyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında ABD'nin önde gelen danışmanlık firması Boston Consulting Group (BCG) işbirliğinde, iki ülke liderlerince belirlenen 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda bir rapor hazırlandı.

Türkiye-ABD Özel Sektörleri Öncülüğünde Dış Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan bu rapor, iki ülke ticaret hacminin nasıl artırılacağına yönelik kapsamlı bir yol haritasını ortaya koyuyordu. Bugün gelinen noktada ise küresel ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası ticaretteki yeni eğilimler doğrultusunda, ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi amacıyla raporun güncellenmesi çalışmaları başlatıldı.

Stratejik sektörlerde ticaret için yol haritası

Güncel rapor için iş dünyası temsilcilerinden görüş ve öneriler istendi. Yeni raporda özellikle beyaz eşya, tekstil, hazır giyim, otomotiv, sivil gemi inşası, turizm, teknoloji, elektrik-elektronik, nükleer ve üçüncü ülke ortaklıkları gibi öncelikli alanlar ile hedef eyaletlere odaklanılacak. Bu kapsamda iki ülke iş dünyası için ortak fırsatların geliştirilmesiyle güncel bir yol haritası oluşturulacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bahsi geçen sektörlerde ABD'ye ihracat geçen yıl hazır giyim ve konfeksiyonda 856 milyon dolar, elektrik ve elektronikte 774,1 milyon dolar, gemi, yat ve hizmetlerinde 38,8 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisinde ise ABD'ye geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise ABD'ye geçen yıl gerçekleştirilen toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi istikrarlı bir artış seyri izlerken 2024'te ikili ticaret hacmi 32,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Türkiye, ABD ile ticarette 124,9 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

"Dengeli yakınlaşma" dönemi

Türkiye ile ABD'nin uzun yıllara dayanan ticari ilişkisi olumlu yönde ve büyüyen bir ekonomik tablo ortaya çıkarırken özellikle stratejik sektörlerde ortaklık potansiyeli de yeniden masaya yatırılıyor.

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu temasları ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi de ikili ilişkilerde yeni bir "dengeli yakınlaşma" döneminin başlaması olarak değerlendiriliyor. Bu temaslarda iki ülkeyi 100 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaştıracak adımlar ele alınırken imzalanan "Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı", nükleer enerji alanındaki ortaklığı derinleştirecek bir hamle oldu.

Karşılıklı yatırımlar artıyor

ABD, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat ve beşinci en büyük ithalat pazarı konumunda yer alırken son dönemde Türk firmaları bu ülkede daha nitelikli, ileri teknolojiye dayalı, uzun vadeli yatırımlara imza atıyor. Türk firmalarının ABD'deki yatırımları 13,2 milyar dolara ulaşırken Amerikan firmalarının Türkiye'deki yatırımları da 15,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'de ABD sermayesine sahip 2 binden fazla şirket faaliyet gösterirken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda siber ve uzay alanlarını da kapsayan diğer stratejik sektörlerdeki yatırım ve işbirlikleri önemli fırsat alanları olarak görülüyor.

