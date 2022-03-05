Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,641.90
BTC/USDT
39,101.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.

Mesut Zeyrek, Abdulhamid Hoşbaş   | 05.03.2022
Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

Przemsyl

Çeşitli ülkelerden gelen bir grup yabancı savaşçı, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Medyka Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya geçerken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Rusya'ya karşı savaşmak için İskoçya'dan geldiğini belirten ve güvenlik gerekçesiyle tam ismini vermeyen Neal, Ukrayna'nın bağımsızlık savaşı verdiğini, bu çabaya destek olmak için geldiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünyaya ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek
Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor

Benzer haberler

Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti

Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti

Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

Rusya'da kapılarını kapatacak ünlü markalara alışveriş akını

Batılı uluslararası medya kuruluşları Rusya'yı terk ediyor

Batılı uluslararası medya kuruluşları Rusya'yı terk ediyor
Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti

Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti
İngiliz gazeteciler Ukrayna’da yaralandı

İngiliz gazeteciler Ukrayna’da yaralandı