Avrupalı liderlerden Alaska zirvesinin ardından Ukrayna konulu ortak açıklama
Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Finlandiya liderleri, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşları Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü zirve çağrısı yaptı.
Ankara
AB Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrası Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Polonya liderleri ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan ortak açıklamayı paylaştı.
Açıklamada Trump'ın söz konusu liderler ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bu sabah erken saatlerde Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin sonuçlarına dair bilgilendirdiği kaydedildi.
Avrupalı liderlerin Trump'ın Ukrayna'daki katliamı durdurma, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirme, adil ve kalıcı barış sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "Anlaşma olana kadar anlaşma yok." sözlerine atıfta bulunuldu.
Açıklamada Trump'ın da öngördüğü gibi, bir sonraki adımın Zelenskiy'nin de dahil edildiği görüşme olması gerektiğinin altı çizildi.
"Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile Avrupa desteğiyle üçlü bir zirve için çalışmaya hazırız." ifadesine yer verilen açıklamada Avrupa'nın tutumu şöyle özetlendi:
"Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği konusunda netiz. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönüllüler Koalisyonu, aktif bir rol oynamaya hazırdır. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle işbirliğine hiçbir sınırlama getirilmemelidir. Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını veto edemez. Topraklarıyla ilgili kararları almak, Ukrayna'nın sorumluluğundadır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir."
Açıklamada Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceği vurgulandı.
Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.
İngiltere: Trump bizi Ukrayna'daki savaşı bitirmeye her zamankinden daha fazla yaklaştırdı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska zirvesinin ardından Ukrayna'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Starmer, "Başkan Trump'ın çabaları bizi Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını sona erdirmeye her zamankinden daha fazla yaklaştırdı. Ölümlerin sona ermesi için gösterdiği liderlik takdir edilmeli." ifadelerini kullandı.
Her ne kadar ilerleme kaydedilmiş olsa da bir sonraki adımın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de dahil olduğu görüşmeler olması gerektiğini vurgulayan Starmer, Ukrayna'da barışa giden yolun onsuz belirlenemeyeceğinin altını çizdi.
"Hepimiz bir sonraki aşamayı desteklemeye hazırız"
Starmer, bu sabah Zelenskiy, Trump ve diğer Avrupalı ortaklarıyla telefonda görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Hepimiz bir sonraki aşamayı desteklemeye hazırız. Avrupa'nın yanı sıra ABD'nin de herhangi bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri sağlama konusundaki açık tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli bir ilerleme ve Putin'i daha fazlası için geri gelmekten caydırmada çok önemli olacak. Bu arada, barbarca saldırılarını durdurana kadar, Rus ekonomisi ve halkı üzerinde zaten cezalandırıcı etkisi olan savaş makinesinin vidalarını daha fazla yaptırımla sıkmaya devam edeceğiz."
Başbakan Starmer, Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğin gerektiği sürece devam edeceğini ifade etti.
Macaristan Başbakanı, Trump-Putin görüşmesinden sonra dünyanın "daha güvenli bir yer" olduğunu belirtti
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından zirveye ilişkin açıklama yaptı.
Orban, yıllarca iki büyük nükleer gücün işbirliği çerçevesini ortadan kaldırmasını ve birbirlerine dostane olmayan mesajlar göndermelerini izlediklerini belirterek "Artık bu sona erdi. Bugün dünya, dünden daha güvenli bir yer." ifadelerini kullandı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X'ten yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında en üst düzeyde diyalog kurulduğu sürece dünyanın daha güvenli bir yer olacağını vurguladı.
Szijjarto, bu zirvenin yapılmasını sağladıkları için Trump ve Putin'e teşekkür etti ve Ukrayna'daki savaşın müzakere masasında çözülebileceğine dikkati çekti.
Barışın ancak müzakere, diyalog ve diplomatik kanalların açık tutulmasıyla tesis edilebileceğini kaydeden Szijjarto, "Macaristan, Brüksel ve savaş yanlısı Avrupalı politikacılardan farklı olarak 3,5 yıldır bu tutumu savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, X'ten yaptığı açıklamada, Trump'ın, Ukrayna'daki savaşı durdurmaya çalışmasını ve bu konuyu Avrupalı liderlerle sürekli görüşmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Lipavksy, "Putin, barış görüşmelerini ciddiye alsaydı bugün bütün gün boyunca Ukrayna'ya saldırmazdı." ifadesini kullandı.
Macron, savaş sürdüğü müddetçe Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini belirtti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Alaska eyaletindeki görüşmesinin ardından, Avrupalı ortakları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD lideriyle bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Toplantının ardından Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüklerini aktaran Macron, şöyle devam etti:
"Şu hususta hemfikiriz: Rusya'nın saldırı savaşı devam ettiği ve Ukrayna'nın haklarına saygı duyan sağlam ve kalıcı bir barış sağlanmadığı müddetçe, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek ve Rusya üzerinde baskı kurmak elzem. Herhangi bir kalıcı barışla birlikte mutlaka sarsılmaz güvenlik garantileri sağlanmalı."
Bu bağlamda ABD'nin sürece katkı sağlama isteğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Macron, bu konuda somut ilerleme kaydetmek için ABD ve Gönüllüler Koalisyonu'ndaki ortaklarıyla çalıştıklarını ve yakında tekrar bir araya geleceklerini vurguladı.
Macron, "Ayrıca son 30 yıldan, özellikle Rusya'nın taahhütlerine uymamaya yönelik kalıplaşmış eğiliminden gerekli tüm derslerin çıkarılması hayati önem taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulunarak, çıkarlarını korumak ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmek için Trump ve Zelenskiy ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
AKPM Başkanı, Trump'ın Ukrayna için barışı müzakere etme çabasından memnun
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Alaska eyaletinde yaptığı görüşmeye ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Trump'ın ulusal egemenlik ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış müzakere etme çabasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Rousopoulos, "Alaska'daki görüşmenin ateşkesle sonuçlanmamasından üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.
Rousopoulos, AKPM'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.
Rusya: Alaska zirvesinde, Ukrayna'da çözüme ulaşma sorumluluğu Kiev ve Avrupa'ya yüklendi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da düzenlediği zirvenin ilk sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rusya ile ABD arasında en üst düzeyde tam teşekküllü bir görüşme mekanizmasının yeniden tesis edildiğinin altını çizen Medvedev, bunun da sakin şekilde ültimatom ve tehditler olmadan gerçekleştiğini ifade etti.
Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Moskova'nın koşullarını bizzat ve ayrıntılı olarak Trump'a anlattığını aktaran Medvedev, yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından Trump'ın Rusya'ya baskıyı artırmayı "en azından şimdilik" reddettiğine işaret etti.
Her iki liderin görüşmesinin, ön koşulsuz ve aynı anda Ukrayna'da "özel askeri operasyon" devam ederken müzakerelerin mümkün olduğunu kanıtladığını vurgulayan Medvedev, "En önemlisi, her iki taraf da askeri eylemlerin sona erdirilmesi için yapılacak müzakerelerde, gelecekteki sonuçlara ulaşma sorumluluğunu doğrudan Kiev ve Avrupa'ya yükledi." ifadesini kullandı.