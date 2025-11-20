Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Rusya-ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne dair istişareler yürütülmüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin istişareleri yürütmediklerini ancak temasları sürdürdüklerini belirterek, "Rusya, barışçıl çözüme açık." dedi.

Dmitri Chirciu  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Kremlin: Rusya-ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne dair istişareler yürütülmüyor

Moskova

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinin önemini vurgulayan Peskov, "Rusya, barışçıl çözüme açık. Ancak bu çözümün, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Rusya ve ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin istişarelerin devam edip etmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Şu anda böyle bir istişare yapılmıyor. Temaslar sürüyor. Ancak istişare denilebilecek bir süreç yürütülmüyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, "ABD yönetiminin, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sonlandıracak 28 maddelik bir plan hazırladığı yönündeki iddiayı doğrulayabilir misiniz?" sorusuna ise "Hayır. Bu konuda ancak her zaman tekrarladığımızı söyleyebilirim: Anchorage zirvesinde sağlanan hususlara yeni bir şey ekleyemeyiz. Bu konuda yeni bir şey yok." şeklinde cevapladı.

"Kaliningrad, Rus topraklarının ayrılmaz parçası"

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'ın Yönetim Kurulu Başkanı Rene Obermann'ın, "Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde yerleştirilen İskender füzelerine karşı taktik nükleer silah geliştirme" çağrısının "kışkırtıcı" olduğunu belirten Peskov, Kaliningrad'ın, Rus topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Peskov, "Elbette Rusya, Avrupa'daki durumu dikkate alarak, kendi güvenliği ve istikrarını sağlamak için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in "Rus istihbarat gemisi Yantar'ın, İngiliz sularının sınırında olduğu ve geminin Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) pilotlarına lazer ışını tuttuğu" yönündeki açıklamasını yorumsuz bıraktı.

