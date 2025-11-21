Dolar
42.44
Euro
48.87
Altın
4,045.90
ETH/USDT
2,633.00
BTC/USDT
80,741.00
BIST 100
10,836.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalu'ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu'ya yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Şerife Çetin  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalu'ya yaptırım kararı

Brüksel

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Faşir'in HDK tarafından ele geçirilmesinin yıkıcı bir etki yarattığını kaydeden Kallas, Sudan'daki savaşın binlerce ölüm ve çok sayıda kişinin açı çekmesine neden olduğuna dikkati çekti. Kallas, "Bugün HDK ordusunun iki numarası Abdurrahim Hamdan Dagalu'ya karşı yaptırım kararı aldık." dedi.

Bu adımın uluslararası toplumun sorumlu olanların peşinden gideceği mesajını açık ve güçlü bir şekilde verdiğini değerlendiren Kallas, tüm AB üyelerinin taraflara ateşkes için müzakerelere başlama çağrısında bulunduğunu aktardı.

AB'nin HDK'ye silah sağlayan tarafları karşısına alıp alamayacağına ilişkin bir soruya ise Kallas, "Bu vahşetlere karışan taraflar, kendilerine silah sağlayan destekçileri olmasaydı bunu yapamazdı. Daha fazla ne yapabileceğimize bakacağız." cevabını verdi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da ambulansa yol veren motosikletliyle otomobilin çarpması kamerada
Edirne'de olası deprem ve afetlerde kullanılmak üzere operasyon ve lojistik merkezi kurulacak
Bakan Tunç'tan çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak komisyona ilişkin paylaşım
"Futbolda bahis" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 hakem hakkında MASAK raporu hazırlandı
Hakkari'de sismik izolatörlerin kullanıldığı 100'er yataklı iki hastane inşa ediliyor

Benzer haberler

AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalu'ya yaptırım kararı

AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalu'ya yaptırım kararı

AA'nın yürüttüğü GreenLens projesinin Strazburg'daki toplantıları ikinci gününde devam etti

AB Komisyonu üyesi Lahbib: Gazze'ye yardımlar asla siyasileştirilmemeli

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde azaldı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde azaldı
ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü

ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü
AB destekli GreenLens projesinin ikinci toplantısı AA koordinasyonuyla Strazburg'da başladı

AB destekli GreenLens projesinin ikinci toplantısı AA koordinasyonuyla Strazburg'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet