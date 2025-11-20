AA'nın yürüttüğü GreenLens projesinin Strazburg'daki toplantıları ikinci gününde devam etti
Avrupa Birliği (AB) destekli GreenLens (Yeşil Mercek) projesinin Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen ilerleme toplantısı, Anadolu Ajansının (AA) koordinasyonunda ikinci gününde devam etti.
Strazburg
Toplantıda Türkiye, Fransa, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan ortaklar, şimdiye kadarki çalışmaların çıktılarını değerlendirerek projenin bir sonraki aşamasına ilişkin öncelikleri ele aldı.
Toplantının açılışında konuşan AA İş Geliştirme ve Sponsorluk Müdür Yardımcısı Hakan Güvenlioğlu, projenin ilk nasıl ortaya çıktığını anlattı.
"Çevre haberciliğine yönelik kapsamlı bir eğitim programının bulunmadığını fark ettik." diyen Güvenlioğlu, "Türkiye Ulusal Ajansı ve AB tarafından kabul edilen bu projeyle bugüne kadar 52 öğrenciyi eğittik." ifadelerini kullandı.
Güvenlioğlu, "Bu gençlerin mesleki geleceğine bir tohum ekiyoruz. Geliştirilen öğrenme platformu, dünya genelindeki medya profesyonellerinin de bu girişimden faydalanmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Makedonya'dan Institute Polis temsilcisi Zekerija Berisha, kurumlarından şimdiye kadar 10 katılımcının eğitimlere katıldığını belirterek, "Katılımcıların izlenimleri son derece olumluydu ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla gencin katılması bekleniyor." dedi.
Berisha, öğrenim yönetim sistemi LMS ve yayımlanacak e-kitabın projenin uzun vadeli sürdürülebilirliği için kritik olduğunu vurguladı.
Fransa merkezli Station de Jeunesse adına konuşan Abdulbaki Demir, projenin gazetecilik mesleğine hazırlanan gençler için büyük değer taşıdığını söyledi.
Demir, "İlk iki oturumdan çok olumlu geri dönüşler aldık ve sonraki aşamalara katkı sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.
Romanya'dan Editura Eruysal temsilcisi Serkan Eruysal ise programın oluşturduğu işbirliğine dikkati çekerek, "Anadolu Ajansı ile çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizden gelen geri bildirimler çok iyi ve bu proje tüm katılımcılar için güçlü bir ağ oluşturdu." dedi.
Dehukam adına konuşan Levent Bilgili, doğru çevre haberciliğinin kamu yararı açısından önemini vurguladı.
"Farklı ülkelerden öğrencilerin bir araya gelmesi güçlü bir sinerji oluşturdu." diyen Bilgili, "Çevre konularında kamuoyunun doğru bilgiye erişmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, medya profesyonelleri ve öğrencilerin iklim krizine ilişkin doğru ve etkili habercilik yapabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmayı hedefleyen GreenLens: Çevre ve İklim Haberciliği Eğitim Programını mayıs ayında hayata geçirmişti.
Üç günlük toplantı yarın sona erecek. Son oturumlarda projenin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasının netleştirilmesi ve 2025'in son çeyreğinde düzenlenmesi planlanan Çevre Forumu hazırlıklarının gözden geçirilmesi bekleniyor.
GreenLens projesi, katılımcılara doğru veriye erişme, etik habercilik yapma ve dijital platformlarda etkili içerik üretme becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim programlarının 2026 sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.
