Ekonomi

Putin'in temsilcisi Dmitriyev: Avrupa, Rus gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Dmitriyev, "Avrupa, Rus doğal gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti. Bu da Avrupa'nın sanayisini olumsuz yönde ve güçlü şekilde etkiledi." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Putin'in temsilcisi Dmitriyev: Avrupa, Rus gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa’nın Rusya’yı izole etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, "Rus doğal gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybettiler. Bu da Avrupa'nın sanayisini olumsuz yönde ve güçlü şekilde etkiledi." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, başkent Moskova’da düzenlenen "AI Journey" forumunda konuştu.

Rus pazarının Batılı ülkeler için son derece önemli olduğunu anlatan Dmitriyev, "Kısa vadede Rusya’yı izole etmeye çalıştılar ama işe yaramadı. Bu nedenle gelecek iki veya üç yıl içinde buraya gelmeye ve çeşitli ortaklıklar kurmaya çalışacak çok sayıda Batılı şirket göreceğimize eminim." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı düşmanca yaklaşım sergilediğini vurgulayan Dmitriyev, "Rus doğal gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybettiler. Bu da Avrupa'nın sanayisini olumsuz yönde ve güçlü şekilde etkiledi." dedi.

Alman iş dünyası nezdinde yapılan ankete göre, şirketlerin yüzde 41’inin gelecek yıl işten çıkarma yoluna gideceğine işaret eden Dmitriyev, şirketlerin yalnızca yüzde 13’ünün işe alım gerçekleştireceğini söyledi.

Dmitriyev, Rus hükümetinin, Batılı şirketlerin hepsine dönüş izni vermeyeceğini vurgulayarak, "ABD ile ilişkilerimizde olumlu gelişme yaşanırsa, Avrupa'nın tam bir saat içinde koşarak geleceğine ve pazarımıza girmeye çalışacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonunun faaliyetlerine ilişkin de konuşan Dmitriyev, yapay zekayı kullanarak uydulara yönelik kapsamlı yatırım planı hazırladıklarını söyledi.

