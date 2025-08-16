Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,392.50
BTC/USDT
117,400.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den Alaska zirvesinin ardından "Hayati güvenlik çıkarlarımızı korumak esastır" mesajı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Alaska zirvesinin ardından varılacak herhangi bir diplomatik çözümde Ukrayna ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyan güçlü güvenlik garantilerinin esas olduğunu vurguladı.

Selen Valente Rasquinho  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
AB'den Alaska zirvesinin ardından "Hayati güvenlik çıkarlarımızı korumak esastır" mesajı

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Alaska zirvesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden açıklamalar yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Von der Leyen, Trump'a Putin'le görüşmesinin sonuçlarına dair AB'yi bilgilendirdiği için teşekkür ederek, "AB, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Ukrayna ve ABD ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Ukrayna ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyan güçlü güvenlik garantileri esastır." mesajını paylaştı.

Costa da ABD'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Ukrayna ve ABD ile ortak çalışma kararlılığının altını çizdi. Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı yapmıştı.

Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

AB yönetimi sık sık barışa dair görüşmelerde Ukrayna ve Avrupa'nın da masada yer alması gerektiğini vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
Hatay Samandağ'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 İnsan Hakları Raporu'ndaki iddialara tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak

Benzer haberler

Avrupalı liderlerden Alaska zirvesinin ardından Ukrayna konulu ortak açıklama

Avrupalı liderlerden Alaska zirvesinin ardından Ukrayna konulu ortak açıklama

AB'den Alaska zirvesinin ardından "Hayati güvenlik çıkarlarımızı korumak esastır" mesajı

Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesinden ateşkes çıkmamasını manşete taşıdı

Trump-Putin Zirvesi: "Tarihi" buluşmadan ne çıktı?

Trump-Putin Zirvesi: "Tarihi" buluşmadan ne çıktı?
Zelenskiy, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini belirtti

Zelenskiy, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini belirtti
Trump, Putin ile görüşmesi iyi geçmezse "çekip gideceğini" söyledi

Trump, Putin ile görüşmesi iyi geçmezse "çekip gideceğini" söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet