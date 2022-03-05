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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor Kiev'de sirenler çalıyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek

Zeynep Rakipoğlu   | 05.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini bildirdi. 

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