Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini bildirdi.
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