BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti
BM, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.
New York
- Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı
- Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu
- Rusların havadan saldırdığı Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi
- Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kontrol Rus ordusuna geçti
- Zelenskiy: Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi
- Ukrayna ile Rusya tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes için anlaştı
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
24 Şubat-3 Mart'ta ölen ve yaralan sivillerin sayısının 1006'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti.
Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.
Rusya ve Ukrayna arasında siviller için güvenli koridor sağlanması yönündeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Dujarric, Ukrayna'nın birçok şehrinde günlerdir devam eden bombardıman nedeniyle alt yapının ciddi zarar gördüğünü ifade etti.
Dujarric, ATM'lerde para kalmadığını ve ülkede para transferlerinde kesintiler yaşandığını kaydetti.
Rusya-Ukrayna savaşı 9. gün
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 9. gününde Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirildi.
Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.
Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Santral sahasında çıkan yangın söndürüldü
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.
Servisten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.
Zelenskiy: Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Avrupa tarihine geçeceğini belirten Zelenskiy, "Rus ordusu Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu benzeri görülmemiş bir terördür. " dedi.
Rus güçleri 9 bin 166 asker kaybetti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Rus güçleri 9 bin 166 asker kaybetti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.
Rus güçlerinin ayrıca 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.
BM: 1 milyon 209 bin 976 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.
Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Polonya'ya 649 bin 903, Macaristan'a 144 bin 738, Moldova'ya 103 bin 254, Slovakya'ya 90 bin 329, Romanya'ya 57 bin 192, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 384 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 110 bin 876 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.
Ukrayna-Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.
Belarus'un Polonya ve Ukrayna’ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar, görüşmelerin devamına karar verdi.
Kiev'den kaçış sürüyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan binlerce kişi, Rusya bombardımanı nedeniyle ülkeyi terk etmek için tren istasyonuna akın etti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.
Ukrayna-Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.
Belarus'un Polonya ve Ukrayna’ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar, görüşmelerin devamına karar verdi.
Kiev'den kaçış sürüyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan binlerce kişi, Rusya bombardımanı nedeniyle ülkeyi terk etmek için tren istasyonuna akın etti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.
Ukrayna-Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.
Belarus'un Polonya ve Ukrayna’ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar, görüşmelerin devamına karar verdi.
Kiev'den kaçış sürüyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan binlerce kişi, Rusya bombardımanı nedeniyle ülkeyi terk etmek için tren istasyonuna akın etti.
Zelenskiy: Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tiflis, Paris, Lyon, Bratislava, Frankfurt, Vilnius ve Prag kentlerinde yapılan Ukrayna’ya destek mitinglerine video konferans yöntemiyle hitap etti.
7 kentte meydanlarda Ukrayna'yı desteklemek için toplanan göstericilere dev ekranlardan seslenen Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinden hayatını kaybedenlerini rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.
Avrupa toplumuna Ukrayna'ya destek vermeye çağrısında bulunan Zelenskiy, "Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum; sessiz kalmayın. Sokaklara çıkıp Ukrayna'yı desteklemenizi, çabalarımızı ve mücadelemizi desteklemenizi istiyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.