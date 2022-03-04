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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bini geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emre Karaca   | 04.03.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bini geçti

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.


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