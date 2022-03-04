Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bini geçti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu kaydetti.
Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣1️⃣.0️⃣2️⃣4️⃣ oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. 🇹🇷 pic.twitter.com/cOKMxvVEKh
Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
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