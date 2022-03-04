Dolar
14.22
Euro
15.56
Altın
1,969.63
ETH/USDT
2,610.00
BTC/USDT
39,379.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'de sirenler çalıyor
logo
Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi.

Zeynep Rakipoğlu   | 04.03.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ukrayna'daki savaşın gidişatının yeni insani krizler doğurduğuna dikkat çekilirken, bu konuda duyulan derin endişe ve üzüntü dile getirildi. Uzaması halinde savaşın etkilerinin tüm bölge ve dünya için yıkıcı olacağı ifade edildi.

Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.

Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde bulunduğu ve müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Görüşmede Suriye, Libya ve Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı.

ABD ile ikili ilişkilerin mevcut durumunun da ele alındığı görüşmede, ortak stratejik mekanizmanın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor
Türkiye'de 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü