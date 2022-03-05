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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti

Emre Gürkan Abay   | 05.03.2022
Rusya, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.

Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, “Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır.” ifadesine yer verildi.

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.

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