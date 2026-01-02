Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

Trump'tan "İran'ın protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadesini kullandı.

02.01.2026
Trump'tan "İran'ın protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" uyarısı

Ankara/İstanbul

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceğini bildirdi.

ABD'nin herhangi bir müdahaleye hazır olduğuna işaret eden Trump, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadesini kullandı.

İran'dan Trump'ın açıklamasına tepki

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump şunu bilmelidir ki, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesi, ABD'nin bölgedeki çıkarlarının yok olmasına eşdeğerdir." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin ve Trump'ın tutumlarıyla, İran'da yaşanan protestoların arka planının netlik kazandığını söyleyen Laricani, "Biz geçim konusunda yaşadığı sorunları protesto edenlerle yıkıcı unsurları ayrı değerlendiriyoruz." ifadesine yer verdi.

Laricani ayrıca, Amerikan halkının kendi askerlerine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Amerikan halkı bu macerayı Trump'ın başlattığını bilmelidir." ifadesini kullandı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı.

1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

