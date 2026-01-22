Dolar
Dünya

Trump, Davos'ta Zelenskiy ile "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek, çatışmanın sona ermesi yönünde bir ivme olduğunu belirtti.

Hakan Çopur  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Trump, Davos'ta Zelenskiy ile "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Herkes savaşın sona ermesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir görüşme planlandığını doğruladı.

Görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Zelenskiy de Trump ile görüşmesini "çok iyi" şeklinde nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantısının sürdüğü Davos'ta Trump ile görüştüğünü belirtti.

Heyetlerin, savaşın bitmesi için ilgili belgelerin üzerinde "neredeyse her gün" çalışmalara devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Belgeler daha da iyi bir şekilde hazırlanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ikili görüşmede Ukrayna'nın hava savunması için ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri konusunda da konuştuklarını kaydederek, "Hava savunması için daha önce gönderilen füze paketi için teşekkür ettim ve ek bir paket daha istedim." ifadesini kullandı.

