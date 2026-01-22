Dolar
43.28
Euro
50.82
Altın
4,834.25
ETH/USDT
2,998.20
BTC/USDT
90,083.00
BIST 100
12,734.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Witkoff'tan, Gazze'de ateşkese katkıları için Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına katkıları dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.

Emirhan Demir  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Witkoff'tan, Gazze'de ateşkese katkıları için Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkür Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Witkoff, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Gazze için Barış Kurulu Şartı'nın imza töreninde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyanın "imkansız" ve "ulaşılamaz" olarak nitelendirdiği bir görevin ardından konuşma yapmaktan gurur duyduğunu ifade eden Witkoff, "Gazze'de barış anlaşmasına varmayı başardık." dedi.

Witkoff, çalışmalarıyla Gazze'ye ve Barış Kurulu'nun faaliyet göstereceği diğer bölgelere umut getirdiklerini ifade ederek, Trump'a bu görevde yer almasına vesile olduğu için teşekkür etti.

Salonda bulunanlara da ateşkes anlaşmasına katkıları dolayısıyla şükranlarını sunan Witkoff, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkürlerini iletti.

Witkoff ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi'ye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'ye ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da teşekkür etti.

Barış Kurulu üyelerine de aylardır harcadıkları emekleri için minnettar olduğunu ifade eden Witkoff, ABD hükümetinden diğer isimlerin de ateşkes çabalarına katkılarına atıfta bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Emeklilerin zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri yarın yatırılacak
İstinaf, Minguzzi cinayeti davasındaki 24'er yıllık hapis cezalarını hukuka uygun buldu
Bazı illerde fırtına ve sağanak etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Witkoff'tan, Gazze'de ateşkese katkıları için Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkür

Witkoff'tan, Gazze'de ateşkese katkıları için Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkür

ABD Başkanı Trump: Gazze'deki ateşkesi büyük bir titizlikle sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz

Rusya ve Filistin devlet başkanları, Gazze'deki durumu görüştü

İsrail'in Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona sessiz kaldığı tartışması

İsrail'in Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona sessiz kaldığı tartışması
Rusya: Dondurulan varlıklarımızın geri alınması için mücadeleye devam edeceğiz

Rusya: Dondurulan varlıklarımızın geri alınması için mücadeleye devam edeceğiz
Trump'ın Temsilcisi Witkoff: Rusya-Ukrayna müzakereleri "tek bir konuya" kaldı

Trump'ın Temsilcisi Witkoff: Rusya-Ukrayna müzakereleri "tek bir konuya" kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet