Dünya

İsrail'in Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona sessiz kaldığı tartışması

İsrail'in, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki bazı bölgelerin geri alınmasına yönelik operasyonuna itiraz etmediği ileri sürülürken, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter saldırıları onaylamadıklarını savundu.

Zeynep Katre Oran  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
İsrail'in Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona sessiz kaldığı tartışması Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Ankara

Reuters'ın haberine göre, ocak ayında Suriye heyeti, ABD arabuluculuğunda İsrail ile güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Paris'e gitti.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki Suriyeli kaynağa göre, Suriyeli yetkililer İsrail'i terör örgütü YPG/SDG'ye destek vermekle suçladı ve İsrail'den, bu grupların entegrasyon sürecini geciktiren adımlardan kaçınmasını istedi.

Görüşmeler kapsamında Suriyeli yetkililerin, terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolündeki bazı bölgelerin geri alınmasına yönelik sınırlı bir askeri operasyonu gündeme getirdiği ve bu öneriye İsrail tarafından itiraz gelmediği ileri sürüldü.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Reuters'ın haberini alıntılayarak yanıt verdi.

Leiter paylaşımında, "Paris'teki üçlü toplantıda bizzat bulunmuş biri olarak şunu söyleyebilirim ki İsrail, Suriye ordusunun Suriyeli Kürtlere yönelik bir saldırısını hiçbir zaman onaylamadı. Bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.

