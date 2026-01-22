Dolar
43.28
Euro
50.82
Altın
4,833.44
ETH/USDT
2,998.20
BTC/USDT
90,083.00
BIST 100
12,731.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin Deyrizor ilinde 15 yıldır hedef alınan köprüler, halkın yaşamını durma noktasına getirdi

Suriye'de yaklaşık 15 yıldır devam eden çatışmaların büyük yıkıma yol açtığı Deyrizor ilinde, Fırat Nehri üzerindeki köprülerin hedef alınması bölge halkının yaşamını durma noktasına getirdi.

Çağrı Koşak, Muhammed Karabacak  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Suriye'nin Deyrizor ilinde 15 yıldır hedef alınan köprüler, halkın yaşamını durma noktasına getirdi Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Deyrizor

Esed rejimi, Rusya ve koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu Fırat Nehri'nin batı ve doğu yakasını birbirine bağlayan 19 köprünün tahrip edilmesi, sivillerin hareket alanını kısıtlarken bölgedeki ticari ve sosyal hayatı da felç etti.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, stratejik öneme sahip üç yıkık köprünün yanı sıra şu anda ulaşımın sağlandığı tek köprü olan "Savaş Köprüsü"nü görüntüledi.

Görüntülerde, savaşın altyapı üzerinde bıraktığı derin izler görülürken, bölge halkı Deyrizor ilinde gündelik hayatta yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hayati öneme sahip tek geçiş noktası

Fırat Nehri üzerinde ayakta kalan son köprü, bölge halkı için adeta "can damarı" haline gelmiş durumda. Alternatif bir geçiş noktasının bulunmaması nedeniyle bu köprüdeki yoğunluk her geçen gün artarken, siviller temel ihtiyaçlarına ulaşmak için saatlerce süren kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Bölge sakinleri, ulaşım imkanlarının kaybolmasının sadece seyahat özgürlüğünü değil, gıda ve tıbbi malzemeye erişimi de zorlaştırdığını belirtiyor.

Ulaşım durma noktasına geldi

Yaşanan zorluklara ilişkin konuşan bölge halkı, yıkılan köprülerin ticaret yollarını kestiğini ve gündelik hayatın ciddi derecede "zorlaştığını" ifade etti.

Bölge halkı, Deyrizor şehrinin yeniden imarı ve köprülerin onarılması gerektiğini vurgulayarak, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu dile getirdi. Tahrip olan 19 köprünün işlevsiz kalması, nehrin iki yakasındaki akrabalık bağlarını ve ekonomik etkileşimi de büyük ölçüde kısıtlıyor.

Deyrizor'un Hatla Köyü sakini Hadır Sağir, AA muhabirine, "Köprü dar ve halka hizmet veremiyor. Yeni hükümetten bir köprü inşa etmesini bekliyoruz." dedi.

Bölge sakinleri arasında çalışanların yanı sıra acil durumlarda halkın tümünün ciddi sıkıntı yaşadığını kaydeden Sağir, "Hükümetten istediğimiz bize güvenli bir geçiş sağlaması. Çünkü Cezire'deki insanların çoğu şehre taşınmaya başladı. Hizmetlerinin ve iş yerlerinin çoğu şehirde. Sadece bu köprü var, o yüzden başka bir köprü veya bir geçiş olmalı." diye konuştu.

"Sabahleyin çıktık yatsı vaktinde dönebildik"

Bölge sakinlerinden Mustafa Kasım ise şehirdeki okullara öğrenci götürdüğünü belirterek, bölgede köprü trafiğinin "anormal bir hal aldığını" vurguladı.

Kasım, "Sabah saatlerinde beldedeki öğrencileri götürmek için yola çıkıyoruz, yatsı namazına kadar eve dönemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri, Deyrizor'un iki yakasını birbirine bağlayan ve yıkılan "Siyasi Köprü" adlı köprünün acilen açılması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Emeklilerin zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri yarın yatırılacak
İstinaf, Minguzzi cinayeti davasındaki 24'er yıllık hapis cezalarını hukuka uygun buldu
Bazı illerde fırtına ve sağanak etkili oluyor
Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye'nin Deyrizor ilinde 15 yıldır hedef alınan köprüler, halkın yaşamını durma noktasına getirdi

Suriye'nin Deyrizor ilinde 15 yıldır hedef alınan köprüler, halkın yaşamını durma noktasına getirdi

İsrail'in Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona sessiz kaldığı tartışması

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymaları sürdürüyor

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'de zorla silah altına aldığı çocuklar yaşadıklarını AA'ya anlattı

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'de zorla silah altına aldığı çocuklar yaşadıklarını AA'ya anlattı
YPG/SDG'den kurtarılan Aktan Hapishanesi önünde Suriyeli aileler sevdiklerini arıyor

YPG/SDG'den kurtarılan Aktan Hapishanesi önünde Suriyeli aileler sevdiklerini arıyor
Suriye İçişleri Bakanlığı, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lılarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu

Suriye İçişleri Bakanlığı, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lılarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet