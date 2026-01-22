Dolar
Gündem

Emeklilerin zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri yarın yatırılacak

Bakan Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Emeklilerin zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri yarın yatırılacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira fark ödemesi, bu kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi fark ödemesi, harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 milyar lira ek ödeme yapılacağı bilgisini paylaştı.

