Suriye İçişleri Bakanlığı, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lılarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu
Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke kırsalındaki Hol Kampı ve terör örgütü YPG/SDG'den alınan hapishanelerin "yasaklı güvenlik bölgesi" olduğunu ve bu bölgelerde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Haseke
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hol Kampı ile YPG/SDG'den alınan hapishanelerin bulunduğu bölgelerde örgütün serbest bıraktığı terör örgütü DEAŞ mensuplarını arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Hol Kampı ile söz konusu hapishanelerde güvenliğin sağlanması için YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lılarla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle, bu bölgelere yaklaşmak kesinlikle yasaktır, yasal sorumluluk ve kovuşturmaya tabidir." ifadeleri kullanıldı.
Hol Kampı
ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.
YPG/SDG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra, teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.
Terör örgütü YPG/SDG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.
Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.