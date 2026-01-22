Dolar
43.27
Euro
50.88
Altın
4,832.37
ETH/USDT
2,948.80
BTC/USDT
89,242.00
BIST 100
12,858.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Cevizlibağ’dan yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Sefaköy’den yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Kavacık'tan yayındayız
logo
Ekonomi

ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüdü

ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüdü

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) güncellenmiş verilerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,4 arttı.

Ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin geçen ay yayımlanan öncü verilerde ekonominin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ekonomi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmış, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.

Ekonominin geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve yatırımlardaki artışlar ile ithalattaki düşüş etkili oldu.

Veride yapılan revizyonun temel olarak ihracat ve yatırımlardaki yukarı yönlü güncellemelerden kaynaklandığı, bu durumun ise tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelendiği belirtildi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,8 olarak korundu. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,1 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da öncü tahminlerdeki gibi yüzde 2,9 olarak hesaplandı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,6'lık artış kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreninin ardından basına konuştu
İstanbul Valiliğinden İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına soruşturma
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGİK Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Grönland'a "tam erişim" sağlamak üzere müzakere yaptıklarını belirtti

Trump, Grönland'a "tam erişim" sağlamak üzere müzakere yaptıklarını belirtti

Trump, Davos'ta Zelenskiy ile "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi

ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüdü

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
Witkoff'tan, Gazze'de ateşkese katkıları için Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkür

Witkoff'tan, Gazze'de ateşkese katkıları için Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkür
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet