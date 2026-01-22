Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bazı illerde fırtına ve sağanak etkili oluyor

İzmir'de sağanak nedeniyle yükselen derede mahsur kalan kişi kurtarıldı. Muğla'da tekneler karaya sürüklendi, ağaçlar devrildi, caddelerde su birikintileri oluştu. Antalya'da fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi.

Metin Aydemir, Sabri Kesen, Osman Uras, Talip Demirci, İsmail Ergül  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Bazı illerde fırtına ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Ankara

Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle Karşıyaka, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeleriyle sağanaktan korunmaya çalıştı.

Derede mahsur kalan kişi kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konak ilçesinde sağanak sırasında Yeşildere'deki dere içinde olan bir kişi yükselen su seviyesi nedeniyle akıntıya kapıldı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen kişinin duvara tutunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, su seviyesinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı dereye vinç yardımıyla indi.

Sedyeye alınan kişi, yaklaşık 10 metrelik duvardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kent genelinde metrekareye 26,4 kilogram yağış düştü

Açıklamada kent genelinde saat 09.00 itibarıyla metrekareye 26,4 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

En fazla yağışın Çeşme ilçesinde 56,6 kilogram olarak ölçüldüğü, Karaburun'da 29,5, Narlıdere'de ise 22,6 kilogram yağış kaydedildiği bilgisi verildi.

Muğla

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 74 kilometreyi buldu. Fırtınada birçok mahallede ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Siteler Mahallesi Uzunyalı Plajı'nda yelkenli tekne fırtınanın ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenerek yan yattı. Sahilde yüksek dalgaların oluştuğu ilçede birçok iş yerinin tenteleri parçalandı. Marmaris Yat Limanı’nda bazı su ve elektrik panoları yerinden söküldü.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, 11 metrelik yelkenli tekne sürüklenerek karaya oturdu. Bazı bölgelerde amatör balıkçıların tekneleri su aldı, kıyıya sürüklendi.

Meteorolojik uyarı üzerine tekneler ile yatlar, koylara ve limana demirlendi.

Alabora olan bir kürek sporu teknesi, vatandaşların da yardımıyla sporcular tarafından içindeki su tahliye edilerek kıyıya çekildi.

Turistik ilçede bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, kısa süreli sağanak sonrası sokaklarda su birikintileri oluştu.

Rüzgarın bölgede akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya

Kaş ilçesinde dün akşam etkisini göstermeye başlayan ve saatteki hızı 50 ila 70 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Bazı evlerin çatılarında kurulu güneş enerjisi panelleri yerinden koparak sokağa savruldu.

Bir evin üzerine ağaç devrilirken, bazı iş yerleri ve dükkanlarda da hafif hasar oluştu. İşletmelere ait tabela ve çeşitli malzemeler zarar gördü.


Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Fırtına, Kalkan Mahallesi'ndeki Kalkan İlkokulu ve Ortaokulunun çatısına da zarar verdi.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı.

Yağışın da aralıklarla görüldüğü ilçede, fırtınanın etkisini geç saatlere kadar sürdürmesi bekleniyor.

Samsun

Samsun'un Ladik ilçesinde Ladik Atatürk İlkokulunun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yola düşen çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

