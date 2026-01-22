Dolar
43.30
Euro
50.77
Altın
4,829.40
ETH/USDT
2,992.50
BTC/USDT
89,918.00
BIST 100
12,764.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya: Dondurulan varlıklarımızın geri alınması için mücadeleye devam edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'da dondurulan Rus varlıklarının geri alınması için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Varlıklarımız yasa dışı olarak donduruldu. Bu bizim için kabul edilemez." dedi.

Dmitri Chirciu  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Rusya: Dondurulan varlıklarımızın geri alınması için mücadeleye devam edeceğiz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna göndermeyi teklif ettiğine dikkati çeken Peskov, "Bunun yasal süreci şimdilik belirsiz. Bunu istişare etmek lazım. Varlıklar üzerindeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Elbette bu, ABD'nin bazı adımlar atmasını gerektirecek." diye konuştu.

Peskov, Putin'in bu konuyu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ele alacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, varlıklarımızın geri alınması konusunda umudu yitirdiğimiz anlamına gelmiyor. Her halükarda bu konuda mücadeleye devam edeceğiz ve haklarımızı savunacağız. Varlıklarımız yasa dışı olarak donduruldu. Bu bizim için kabul edilemez. Varlıklarımız üzerindeki engellerin kaldırılması için mümkün olan tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Putin'in de söylediği gibi, varlıklarımızdan 1 milyar doların Barış Kurulu üzerinden Filistin'in yeniden inşası için kullanılması gerekiyor."

Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile akşam saatlerinde görüşeceğine değinen Peskov, görüşmede, Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili konuların ele alınacağını dile getirdi.

Peskov, "Putin, Trump'ın ve özel temsilcisi Witkoff dahil ekibinin barışçıl girişimlerine büyük değer veriyor. Bu girişimleri ve sonuçlarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kiev'in uygun kararlar alması için zaman geldi"

Ukrayna yönetiminin yaklaşımını değerlendiren Peskov, "Bu yönetim, politikalarını sürdürüyor ancak Kiev'in uygun kararlar alması ve sorumluluk üstlenmesi için zaman geldi." dedi.

Sözcü Peskov, Grönland ile ilgili duruma ilişkin ise "Bu bizim meselemiz değil. Yapmamız gereken çok iş var. Kendi çıkarlarımızı korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, Minguzzi cinayeti davasındaki 24'er yıllık hapis cezalarını hukuka uygun buldu
Bazı illerde fırtına ve sağanak etkili oluyor
Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
MSB: Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 kilometreye ulaştı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya: Dondurulan varlıklarımızın geri alınması için mücadeleye devam edeceğiz

Rusya: Dondurulan varlıklarımızın geri alınması için mücadeleye devam edeceğiz

Trump'ın Temsilcisi Witkoff: Rusya-Ukrayna müzakereleri "tek bir konuya" kaldı

Trump-Fed gerilimi: Para politikasının bağımsızlık sınavı

ABD'nin yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği iddia edildi

ABD'nin yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği iddia edildi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenledi
ABD-Kanada geriliminin tırmanmasıyla ABD ordusundaki Kanadalı askerlerin rolü sorgulanıyor

ABD-Kanada geriliminin tırmanmasıyla ABD ordusundaki Kanadalı askerlerin rolü sorgulanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet