Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yarın İstanbul'da yapılacak.

Büşranur Keskinkılıç  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantının Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması da planlanıyor.

Fidan'ın, yarın İstanbul'da yapılacak Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısında ve ikili görüşmelerinde, bölgesel sahiplenme ilkesinin önemini vurgulaması, Balkan Barış Platformu'nun, mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi niteliğinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir işbirliği zemini oluşturma yönündeki iradesinin altını çizmesi planlanan Fidan'ın ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecinin, bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Balkan Barış Platformu

Türkiye'nin öncülüğünde tesis edilen Platform, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, güveni ve işbirliğini artırmak ve bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Platformun bu toplantısında, bölgesel meseleler, müşterek sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, AB süreçlerinde işbirliği ve eş güdüm, enerji güvenliği, dijitalleşme, sanayi, gençlik, teknoloji, ulaşım koridorları ve bağlantısallık dahil olmak üzere geniş yelpazede muhtelif başlıkların ele alınması bekleniyor.

Balkan Barış Platformu’nun ilk toplantısı, 26 Temmuz 2025'te yine İstanbul'da düzenlenmişti.

Türkiye'nin Balkanlar'da çok taraflı işbirliği

Türkiye'nin, Balkan Barış Platformu'na katılan ülkelerle toplam ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar, bu ülkelerdeki toplam yatırımları ise yaklaşık 8,9 milyar dolar tutarında.

13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek platform olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde (GDAÜ) aktif şekilde yer alan Türkiye, bölgesel işbirliğini de teşvik ediyor.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmaları, Türkiye'nin Balkanlar'da diyalog, uzlaşı ve güven inşasına verdiği önemin somut örneklerini oluşturuyor.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) ve Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR Althea) gibi askeri mevcudiyetlere katılan Türkiye ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye KFOR Komutanlığı görevini bir yıllığına 2025 Ekim ayında İtalya'dan devralmıştı.


