Gündem

Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ali Furkan Çetiner  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Fotoğraf: Ali Furkan Çetiner/AA

Eskişehir

Y.F. idaresindeki 26 AP 390 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler Mahallesi Manolyagiller Sokak'ta H.K'nin (23) kullandığı 26 AHU 936 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.K, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir binaya ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

