Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Eskişehir
Y.F. idaresindeki 26 AP 390 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler Mahallesi Manolyagiller Sokak'ta H.K'nin (23) kullandığı 26 AHU 936 plakalı motosikletle çarpıştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 22, 2026
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildihttps://t.co/h4552nkUoG pic.twitter.com/TzBb9YutT2
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.K, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir binaya ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.